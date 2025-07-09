Şirket Dizini
Innotech
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Innotech Maaşlar

Innotech şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $11,973 toplam tazminattan üst seviyede Kimya Mühendisi için $122,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Innotech. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $51K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Veri Analisti
Median $39.8K
İş Analisti
Median $46K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Çözüm Mimarı
Median $68K

Veri Mimarı

Teknik Program Müdürü
Median $78.9K
İdari Asistan
$22.7K
Kimya Mühendisi
$122K
Veri Bilimci
Median $31.3K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$12K
Yatırım Bankacısı
$41.8K
Hukuk
$63.2K
Ürün Tasarımcısı
$38.8K
Ürün Müdürü
$60.2K
Proje Müdürü
$91.4K
İK Uzmanı
$58.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$66K
Girişim Sermayedarı
$41.9K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Innotech şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $122,400 tazminatla Kimya Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Innotech şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $50,958 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Innotech için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • LinkedIn
  • Google
  • Uber
  • Square
  • Netflix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar