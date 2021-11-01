Şirket Dizini
INNOLUX
INNOLUX Maaşlar

INNOLUX şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $23,852 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $39,308 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: INNOLUX. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $25.9K
Makine Mühendisi
$36.1K
Ürün Tasarımcısı
$23.9K

Proje Müdürü
$39.3K
SSS

INNOLUX şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $39,308 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
INNOLUX şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $30,980 tutarındadır.

