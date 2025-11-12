Şirket Dizini
InMobi
InMobi şirketinde in India Backend Yazılım Mühendisi tazminatı SDE I için year başına ₹2.45M ile SDE III için year başına ₹5.6M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹3.01M tutarındadır. InMobi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
SDE I
(Giriş Seviyesi)
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

InMobi şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.19% dönem başına)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız.

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

InMobi şirketindeki in India Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹10,391,020 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
InMobi şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,011,076 tutarındadır.

