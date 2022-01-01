Şirket Dizini
Inmar
Inmar Maaşlar

Inmar'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $79,600'den üst uçta Pazarlama için $224,400'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Inmar. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $109K
Veri Bilimi Yöneticisi
$188K
Veri Bilimcisi
$110K

Finansal Analist
$86.7K
İnsan Kaynakları
$79.6K
Pazarlama
$224K
Ürün Yöneticisi
$147K
Satış
$124K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$159K
SSS

The highest paying role reported at Inmar is Pazarlama at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inmar is $124,375.

Diğer Kaynaklar