Ingram Micro şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına ₹925K ile Senior Software Engineer için year başına ₹1.65M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.11M tutarındadır. Ingram Micro şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
