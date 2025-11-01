Şirket Dizini
Ingram Micro
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Ingram Micro Yazılım Mühendisi Maaşlar

Ingram Micro şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına ₹925K ile Senior Software Engineer için year başına ₹1.65M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.11M tutarındadır. Ingram Micro şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Ingram Micro?

SSS

Ingram Micro şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,650,438 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ingram Micro şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹728,800 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar