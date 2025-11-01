Şirket Dizini
Ingram Micro
Ingram Micro Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Ingram Micro şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminatı Principal Product Designer için year başına $183K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $165K tutarındadır. Ingram Micro şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Ingram Micro?

UX Tasarımcısı

SSS

Ingram Micro şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $220,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ingram Micro şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $161,197 tutarındadır.

