Infront X Maaşlar

Infront X'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $43,512'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $181,090'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Infront X. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Ürün Yöneticisi
$181K
Proje Yöneticisi
$43.5K
Yazılım Mühendisi
$92.8K

Teknik Program Yöneticisi
$161K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


