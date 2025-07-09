Şirket Dizini
Infotech
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Infotech Maaşlar

Infotech'nin maaş aralığı, alt uçta Elektrik Mühendisi için yıllık toplam ücrette $24,984'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $100,025'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Infotech. Son güncelleme: 8/11/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Elektrik Mühendisi
$25K
İşe Alım Uzmanı
$99.5K
Yazılım Mühendisi
$100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

The highest paying role reported at Infotech is Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infotech is $99,500.

Öne Çıkan İşler

    Infotech için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Amazon
  • Flipkart
  • Apple
  • Snap
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar