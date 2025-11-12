Infosys Veri Mimarı Maaşlar United States konumunda

Infosys şirketinde in United States Veri Mimarı tazminatı JL3B için year başına $62.7K ile JL6 için year başına $113K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $100K tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse ( /yr ) Bonus JL3B Associate Solution Architect $62.7K $60.7K $0 $2K JL3A Senior Associate Solution Architect $63.5K $63.5K $0 $0 JL4 Solution Architect $95.1K $94.7K $0 $417 JL5 Senior Solution Architect $102K $102K $0 $0 Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü Options Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Infosys ?

