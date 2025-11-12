Infosys şirketinde in United States Veri Mimarı tazminatı JL3B için year başına $62.7K ile JL6 için year başına $113K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $100K tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
JL3B
$62.7K
$60.7K
$0
$2K
JL3A
$63.5K
$63.5K
$0
$0
JL4
$95.1K
$94.7K
$0
$417
JL5
$102K
$102K
$0
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)