Infosys şirketinde in Greater Bengaluru Sistem Mühendisi tazminatı JL3B için year başına ₹373K ile JL3A için year başına ₹501K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹447K tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
JL3B
₹373K
₹366K
₹6.9K
₹0
JL3A
₹501K
₹498K
₹3K
₹0
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)