Infosys Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Hyderabad Area konumunda

Infosys şirketinde in Greater Hyderabad Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı JL3B için year başına ₹707K ile JL5 için year başına ₹1.44M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Hyderabad Area medyanı ₹868K tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Giriş Seviyesi ) ₹707K ₹707K ₹0 ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹706K ₹706K ₹0 ₹0 JL4 Technology Analyst ₹1.09M ₹1.09M ₹0 ₹0 JL5 Technology Lead ₹1.44M ₹1.43M ₹0 ₹3K Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü Options Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Infosys ?

