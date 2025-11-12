Şirket Dizini
Infosys
Infosys Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Hyderabad Area konumunda

Infosys şirketinde in Greater Hyderabad Area Backend Yazılım Mühendisi tazminatı JL3B için year başına ₹585K ile JL5 için year başına ₹1.12M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Hyderabad Area medyanı ₹1.05M tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Giriş Seviyesi)
₹585K
₹585K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹826K
₹808K
₹6.9K
₹10.5K
JL5
Technology Lead
₹1.12M
₹1.05M
₹0
₹62.1K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Infosys şirketindeki in Greater Hyderabad Area Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,333,329 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infosys şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Greater Hyderabad Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹732,674 tutarındadır.

