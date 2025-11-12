Şirket Dizini
Infosys
Infosys Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar Canada konumunda

Infosys şirketinde in Canada Backend Yazılım Mühendisi tazminatı JL3B için year başına CA$90.4K ile JL5 için year başına CA$104K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$101K tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Giriş Seviyesi)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Infosys şirketindeki in Canada Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$109,459 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infosys şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$100,792 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar