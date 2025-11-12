Infosys şirketinde in India Backend Yazılım Mühendisi tazminatı JL3B için year başına ₹488K ile JL5 için year başına ₹1.62M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.19M tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
JL3B
₹488K
₹485K
₹1.9K
₹694.5
JL3A
₹461K
₹461K
₹0
₹0
JL4
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹14.9K
JL5
₹1.62M
₹1.51M
₹4.1K
₹106K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)