Infosys UX Tasarımcısı Maaşlar United States konumunda

Infosys şirketinde in United States UX Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $88.4K tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Medyan Paket
company icon
Infosys
Product Designer
New York, NY
Yıllık toplam
$88.4K
Seviye
L2
Temel maaş
$88.4K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Infosys?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Infosys şirketindeki in United States UX Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $130,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infosys şirketinde UX Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $88,400 tutarındadır.

