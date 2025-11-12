Şirket Dizini
Infosys
Infosys UX Tasarımcısı Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Infosys şirketinde in Greater Bengaluru UX Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına ₹1.13M tutarındadır. Infosys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Medyan Paket
Yıllık toplam
₹1.13M
Seviye
JL4
Temel maaş
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Infosys?
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Infosys şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Infosys şirketindeki in Greater Bengaluru UX Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,215,443 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infosys şirketinde UX Tasarımcısı rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,130,885 tutarındadır.

