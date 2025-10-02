Infor şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına $78.9K ile Senior Software Engineer için year başına $123K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $84K tutarındadır. Infor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
