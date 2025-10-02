Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Infor Yazılım Mühendisi Maaşlar Sri Lanka konumunda

Infor şirketinde in Sri Lanka Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına LKR 2.78M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Sri Lanka medyanı LKR 3.18M tutarındadır. Infor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
LKR 47.75M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Infor?

SSS

Najveći paket kompenzacije za Yazılım Mühendisi poziciju u Infor in Sri Lanka iznosi LKR 17,549,918 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Infor za Yazılım Mühendisi poziciju in Sri Lanka je LKR 3,105,675.

Diğer Kaynaklar