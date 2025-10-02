Infor şirketinde in Netherlands Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına €70.2K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Netherlands medyanı €64.9K tutarındadır. Infor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
