Infor şirketinde in Greater Hyderabad Area Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına ₹667K ile Senior Software Engineer için year başına ₹1.69M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Hyderabad Area medyanı ₹1.21M tutarındadır. Infor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
