Şirket Dizini
Info-Tech Research Group
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Info-Tech Research Group Maaşlar

Info-Tech Research Group'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $31,990'den üst uçta Satış için $119,710'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Info-Tech Research Group. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Proje Yöneticisi
Median $102K
Yönetim Danışmanı
$61.7K
Satış
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Yazılım Mühendisi
$32K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Info-Tech Research Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $119,710 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Info-Tech Research Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $81,643'dır.

Öne Çıkan İşler

    Info-Tech Research Group için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Airbnb
  • Roblox
  • Amazon
  • Lyft
  • Snap
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar