Info Edge
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Info Edge Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi Maaşlar

Info Edge şirketinde in India Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına ₹1.35M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.29M tutarındadır. Info Edge şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Info Edge?

SSS

Info Edge şirketindeki in India Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,039,791 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Info Edge şirketinde Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,382,510 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar