Şirket Dizini
Info Edge
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Full-Stack Yazılım Mühendisi

  • Greater Delhi Area

Info Edge Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Delhi Area konumunda

Info Edge şirketinde in Greater Delhi Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına ₹1.88M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater Delhi Area medyanı ₹1.77M tutarındadır. Info Edge şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.88M
₹1.69M
₹0
₹188K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Info Edge?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Info Edge şirketindeki in Greater Delhi Area Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,237,962 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Info Edge şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Greater Delhi Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,820,994 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Info Edge için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Pinterest
  • Uber
  • Roblox
  • Microsoft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar