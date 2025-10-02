Info Edge şirketinde in Greater Delhi Area Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına ₹1.8M ile Tech Lead/Team Lead için year başına ₹4.88M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Delhi Area medyanı ₹2.01M tutarındadır. Info Edge şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
