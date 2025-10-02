Şirket Dizini
Info Edge
Info Edge Ürün Müdürü Maaşlar Greater Delhi Area konumunda

Info Edge şirketinde in Greater Delhi Area Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹3.96M tutarındadır. Info Edge şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
Yıllık toplam
₹3.96M
Seviye
B4
Temel maaş
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Info Edge?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

The highest paying salary package reported for a Ürün Müdürü at Info Edge in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹4,874,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info Edge for the Ürün Müdürü role in Greater Delhi Area is ₹3,962,102.

