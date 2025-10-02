Şirket Dizini
Info Edge
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

  • Greater Delhi Area

Info Edge Veri Bilimci Maaşlar Greater Delhi Area konumunda

Info Edge şirketinde in Greater Delhi Area Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına ₹2.53M tutarındadır. Info Edge şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Yıllık toplam
₹2.53M
Seviye
4a
Temel maaş
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Info Edge?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Info Edge şirketindeki in Greater Delhi Area Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,877,414 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Info Edge şirketinde Veri Bilimci rolü in Greater Delhi Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,516,122 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar