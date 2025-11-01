Şirket Dizini
Infleqtion Makine Mühendisi Maaşlar

Infleqtion şirketinde in United States ortalama Makine Mühendisi toplam tazminatı year başına $71.4K ile $97.8K arasında değişmektedir. Infleqtion şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$77.4K - $91.8K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$71.4K$77.4K$91.8K$97.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Infleqtion?

SSS

Infleqtion şirketindeki in United States Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $97,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infleqtion şirketinde Makine Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $71,400 tutarındadır.

