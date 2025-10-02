Şirket Dizini
Infinitive Yazılım Mühendisi Maaşlar Northern Virginia Washington DC konumunda

Infinitive şirketinde in Northern Virginia Washington DC Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $124K tutarındadır. Infinitive şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Infinitive
Software Engineer
Ashburn, VA
Yıllık toplam
$124K
Seviye
hidden
Temel maaş
$120K
Stock (/yr)
$0
Prim
$4K
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Infinitive?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Infinitive şirketindeki in Northern Virginia Washington DC Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $150,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infinitive şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Northern Virginia Washington DC için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $89,000 tutarındadır.

