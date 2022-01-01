Şirket Dizini
Infinidat
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Infinidat Maaşlar

Infinidat şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık $35,638 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $111,440 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Infinidat. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $84.3K

Backend Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$93.5K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$35.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pazarlama
$111K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Infinidat şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $111,440 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Infinidat şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $88,927 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Infinidat için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar