Inetum
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Inetum Yazılım Mühendisi Maaşlar

Inetum şirketinde in Spain Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €28.9K tutarındadır. Inetum şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Medyan Paket
company icon
Inetum
Software Engineer
Bilbao, PV, Spain
Yıllık toplam
€28.9K
Seviye
L2
Temel maaş
€28.9K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Inetum?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Inetum şirketindeki in Spain Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €38,012 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Inetum şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Spain için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €28,519 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar