Inetum Maaşlar

Inetum'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $19,857'den üst uçta İş Operasyonları için $162,089'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Inetum. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $33K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Operasyonları
$162K
İş Analisti
$48.8K

Veri Analisti
$19.9K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$37K
Yönetim Danışmanı
$25.2K
Ürün Yöneticisi
$30.5K
Proje Yöneticisi
$38.3K
Çözüm Mimarı
$42.1K
SSS

Inetum'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $162,089 ücretle İş Operasyonları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Inetum'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $36,991'dır.

