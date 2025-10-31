Şirket Dizini
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Çözüm Mimarı Maaşlar

Indus Valley Partners şirketinde in India ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına ₹509K ile ₹708K arasında değişmektedir. Indus Valley Partners şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹545K - ₹642K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹509K₹545K₹642K₹708K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Indus Valley Partners?

Dahil Edilen Unvanlar

Veri Mimarı

SSS

Indus Valley Partners şirketindeki in India Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹708,275 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Indus Valley Partners şirketinde Çözüm Mimarı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹508,505 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar