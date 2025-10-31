Şirket Dizini
inDriver
inDriver Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

inDriver şirketinde in Cyprus Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına €99.5K tutarındadır. inDriver şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Medyan Paket
company icon
inDriver
Software Engineering Manager
Limassol, LI, Cyprus
Yıllık toplam
€99.5K
Seviye
hidden
Temel maaş
€99.5K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir inDriver?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

inDriver şirketindeki in Cyprus Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €108,847 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
inDriver şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Cyprus için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €99,517 tutarındadır.

