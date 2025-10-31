Şirket Dizini
inDriver
inDriver Ürün Müdürü Maaşlar

inDriver şirketinde in Cyprus Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına €81.2K tutarındadır. inDriver şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Medyan Paket
company icon
inDriver
Product Manager
Limassol, LI, Cyprus
Yıllık toplam
€81.2K
Seviye
-
Temel maaş
€81.2K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

inDriver şirketindeki in Cyprus Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €151,740 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
inDriver şirketinde Ürün Müdürü rolü in Cyprus için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €81,158 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar