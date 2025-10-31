Şirket Dizini
inDriver
inDriver Ürün Tasarımcısı Maaşlar

inDriver şirketinde in Kazakhstan Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına KZT 23.16M tutarındadır. inDriver şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Medyan Paket
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Yıllık toplam
KZT 23.16M
Seviye
Middle
Temel maaş
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Prim
KZT 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir inDriver?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

inDriver şirketindeki in Kazakhstan Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam KZT 33,306,949 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
inDriver şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Kazakhstan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat KZT 23,155,177 tutarındadır.

