Indra
Indra Yazılım Mühendisi Maaşlar Madrid Metropolitan Area konumunda

Indra şirketinde in Madrid Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €32.5K tutarındadır. Indra şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Indra
Systems Engineer
Madrid, MD, Spain
Yıllık toplam
€32.5K
Seviye
Engineer
Temel maaş
€32.5K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Indra?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Indra şirketindeki in Madrid Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €37,978 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Indra şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Madrid Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €32,519 tutarındadır.

