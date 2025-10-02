Şirket Dizini
Indra
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Donanım Mühendisi

  • Tüm Donanım Mühendisi Maaşları

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Donanım Mühendisi Maaşlar Madrid Metropolitan Area konumunda

Indra şirketinde in Madrid Metropolitan Area Donanım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €35K tutarındadır. Indra şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Yıllık toplam
€35K
Seviye
L2
Temel maaş
€35K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Indra?

€142K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Donanım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Radio Frequency Engineer

SSS

The highest paying salary package reported for a Donanım Mühendisi at Indra in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €46,644. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Donanım Mühendisi role in Madrid Metropolitan Area is €29,810.

Öne Çıkan İş İlanları

    Indra için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Roblox
  • Google
  • Spotify
  • Stripe
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar