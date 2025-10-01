Indeed şirketinde in Japan Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına ¥12.34M ile L3 için year başına ¥37.51M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Japan medyanı ¥25.35M tutarındadır. Indeed şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L0
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L1
¥12.34M
¥10.78M
¥1.37M
¥190K
L2
¥19.49M
¥12.86M
¥5.28M
¥1.35M
L2-II
¥30.5M
¥16.74M
¥11.3M
¥2.46M
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Indeed şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.4%
YIL 3
Indeed şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.35% üç aylık)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder