Indeed şirketinde in Greater Seattle Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $164K ile L4 için year başına $472K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Seattle Area medyanı $310K tutarındadır. Indeed şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
$164K
$131K
$17.3K
$15.7K
L2
$241K
$164K
$61.6K
$14.6K
L2-II
$312K
$199K
$87.9K
$24.9K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Indeed şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.4%
YIL 3
Indeed şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.35% üç aylık)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder