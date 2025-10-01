Indeed şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına CA$211K ile L2-II için year başına CA$297K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$279K tutarındadır. Indeed şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L0
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$211K
CA$141K
CA$52.2K
CA$17.6K
L2-II
CA$297K
CA$160K
CA$127K
CA$9.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Indeed şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.4%
YIL 3
Indeed şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.35% üç aylık)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
