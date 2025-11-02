Indeed şirketinde ortalama İş Operasyonları Müdürü toplam tazminatı year başına $210K ile $293K arasında değişmektedir. Indeed şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025
Ortalama Toplam Tazminat
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Indeed şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.4%
YIL 3
Indeed şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.35% üç aylık)
