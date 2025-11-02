Şirket Dizini
Indeed Muhasebeci Maaşlar

Indeed şirketinde in United States ortalama Muhasebeci toplam tazminatı year başına $255K ile $348K arasında değişmektedir. Indeed şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$273K - $330K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$255K$273K$330K$348K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Indeed şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Indeed şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.35% üç aylık)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Teknik Muhasebeci

SSS

Indeed şirketindeki in United States Muhasebeci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $348,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Indeed şirketinde Muhasebeci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $255,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Indeed için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

