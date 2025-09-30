Şirket Dizini
Incorta
Incorta Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Cairo konumunda

Incorta şirketinde in Greater Cairo Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına EGP 1.48M tutarındadır. Incorta şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Yıllık toplam
EGP 1.48M
Seviye
Senior
Temel maaş
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Prim
EGP 0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Incorta?

EGP 7.88M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Incorta in Greater Cairo sits at a yearly total compensation of EGP 5,829,211. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incorta for the Yazılım Mühendisi role in Greater Cairo is EGP 1,477,620.

Diğer Kaynaklar