Included Health
Included Health Maaşlar

Included Health'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $114,570'den üst uçta İş Operasyonları için $332,655'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Included Health. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $219K
İdari Asistan
$125K

İş Operasyonları
$333K
Veri Analisti
$134K
Veri Bilimcisi
$325K
Finansal Analist
$115K
Ürün Tasarımcısı
$186K
Program Yöneticisi
$208K
Proje Yöneticisi
$137K
İşe Alım Uzmanı
$166K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$265K
UX Araştırmacısı
$286K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Included Health'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Included Health, становить $197,003.

