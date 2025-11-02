Şirket Dizini
Imprint şirketinde in United States İşe Alım Uzmanı tazminat paketi medyanı year başına $167K tutarındadır. Imprint şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Medyan Paket
company icon
Imprint
Technical Recruiter
hidden
Yıllık toplam
$167K
Seviye
-
Temel maaş
$167K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
9 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Imprint?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Imprint şirketindeki in United States İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $167,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Imprint şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $167,000 tutarındadır.

