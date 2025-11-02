Şirket Dizini
Impossible Foods
Impossible Foods Veri Bilimci Maaşlar

Impossible Foods şirketinde in United States ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına $124K ile $174K arasında değişmektedir. Impossible Foods şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$134K - $156K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$124K$134K$156K$174K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Impossible Foods şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Impossible Foods şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $173,740 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Impossible Foods şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $124,100 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar