Impossible Foods Kimya Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Impossible Foods şirketinde in San Francisco Bay Area ortalama Kimya Mühendisi toplam tazminatı year başına $177K ile $259K arasında değişmektedir. Impossible Foods şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$204K - $232K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$177K$204K$232K$259K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Impossible Foods şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Kimya Mühendisi na Impossible Foods in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $258,538. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Impossible Foods para a função de Kimya Mühendisi in San Francisco Bay Area é $177,471.

