Imply Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Imply şirketinde in San Francisco Bay Area ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına $344K ile $502K arasında değişmektedir. Imply şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$395K - $451K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$344K$395K$451K$502K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Imply şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Yazılım Mühendisliği Müdürü pozícióra a Imply cégnél in San Francisco Bay Area évi $501,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Imply cégnél a Yazılım Mühendisliği Müdürü szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $344,250.

