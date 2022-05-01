Şirket Dizini
Imperva
Imperva Maaşlar

Imperva şirketinin maaşları alt seviyede Siber Güvenlik Analisti için yıllık $64,000 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $217,080 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Imperva. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $117K
Müşteri Hizmetleri
$161K
Pazarlama Operasyonları
$189K

Ürün Tasarımcısı
$141K
Ürün Müdürü
$217K
Satış Mühendisi
$209K
Siber Güvenlik Analisti
$64K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$135K
Çözüm Mimarı
$132K
SSS

Imperva şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $217,080 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Imperva şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $141,158 tutarındadır.

