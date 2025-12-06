Şirket Dizini
ImmoScout24
ImmoScout24 Ürün Tasarımcısı Maaşlar

ImmoScout24 şirketinde in Germany ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına €42.6K ile €60.5K arasında değişmektedir. ImmoScout24 şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$55.8K - $66.1K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir ImmoScout24?

SSS

ImmoScout24 şirketindeki in Germany Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €60,491 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ImmoScout24 şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €42,607 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

